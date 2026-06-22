あなたは読めますか？突然ですが、「誂える」という漢字読めますか？自分だけの特別なものを作ってもらう際などに使われる上品な響きの言葉ですが、言偏に「兆」という珍しい組み合わせに、読み方を迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「あつらえる」でした！「誂える」とは、自分の希望に合わせて品物を作らせる、注文するという意味です。既製品を買うのではなく、サイズやデザインを細かく指定して仕