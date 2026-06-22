東京大チームが２４年にわたって続けてきた古代ローマ遺跡の発掘調査の継続が、資金難によって危ぶまれている。調査では現在、噴火で埋もれたローマ帝国初代皇帝アウグストゥス（紀元前６３〜後１４年）に関わるとみられる遺跡を発見し、解明を進めている。同大チームは３０００万円を目標に、６月末までの緊急支援を呼びかけている。危機的状況になっているのは、イタリア南部カンパーニア州で２００２年から続くソンマ・ベス