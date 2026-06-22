中東情勢に加えて円安の影響が懸念される中、砂糖の値上がり基調が強まっています。製糖大手のウェルネオシュガーは、8月20日から一部製品の出荷価格を3〜5％引き上げます。最大手のDM三井製糖も、8月分から3％以上の価格引き上げを決めていて、中東情勢の影響が続く中、値上げの波が広がっています。5月の消費者物価指数では、ケーキが5.8％、シュークリームが11％上昇するなど、菓子の上げ幅が目立っています。洋菓子店の関係者