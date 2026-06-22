音楽ストリーミングサービスSpotifyが、13日に開催された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）の授賞式後、受賞作品や出演アーティストの楽曲再生数が大きく伸長したことを発表した。【動画】藤井 風、記者への神対応に会場大熱狂『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は東京・TOYOTA ARENA TOKYOおよびSGCホール有明で開催され、約2000作品・アーティストの中から主要6部門を含む全78部門の受賞者を発表。授賞