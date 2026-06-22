衆院予算委で答弁する高市首相＝22日午前高市早苗首相は22日の衆院予算委員会で、首相陣営による自民党総裁選や衆院選での中傷動画作成疑惑を巡り「近日中に奈良の秘書の陳述書を予算委理事会に提出させてほしい」と述べた。疑惑への対応により「残念ながら首相としての業務時間が確保できなくなっている」とも訴えた。野党は、動画を作成したという男性とのオンライン会議に参加したとされる公設第1秘書の参考人招致を求めて