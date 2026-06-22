TBS系クイズ番組「東大王」に出演したクイズプレーヤー伊藤七海（27）が22日までにXを更新。結婚を発表した。伊藤は「今日で27歳になりました！！」と誕生日を迎えたことを報告するとともに、「そして！ご報告が遅くなりましたが、このたび結婚いたしました」と発表。「入籍から数か月が経ち、新生活も少し落ち着いてきたのでご報告させていただきます」と現状を伝え、「これからも変わらず、よろしくお願いいたします！」と呼びか