知人の男性を刃物のようなもので刺し殺害した疑いで、63歳の男が逮捕されました。柚木守容疑者（63）は20日夜から21日未明の間、船橋市の自宅マンションで、知人の節田孝幸さん（50）の腹を刃物のようなもので刺し殺害した疑いがもたれています。当時、柚木容疑者は節田さんと知人の女性の3人で酒を飲んでいて、途中で何らかのトラブルになったとみられています。通報を受け警察官が駆けつけた際、柚木容疑者は酒に酔った状態でし