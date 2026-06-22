ナフサショックに新たな対策です。けさ千葉県の倉庫に運びこまれたのは、卸売業者を通さずメーカーから工務店などに直接販売するための塗料用のシンナー720缶です。事業者から政府の窓口に相談が寄せられ不足が確認されると、メーカーと提携した通販サイトから購入できるもので、あすから受付がはじまります。政府は、こうした新たな仕組みで、目詰まり解消や価格上昇を抑えたい狙いです。帝国データバンクの調査では、「塗装や防