ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（34）が22日までにThreadsを更新。自身に家族の宗教をめぐるデマを否定した。小原は「さっきXで、私が過去に『家族に旧統一教会の信者がいる』と発言したとするポストが回ってきて、どうやら母親が信者で、私に統一教会の洗脳教育をしたんだということになってるみたい」とX上で出回るポストに言及。「デマのレベルが低すぎてバカじゃないの」と一笑に付し