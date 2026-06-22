6か月ぶりの改良トヨタは2026年6月18日、マイクロバス「ハイエースコミューター」の一部改良モデルを発表しました。7月1日に発売予定です。どのような改良が施されたのでしょうか。ハイエースは1967年の初代デビュー以後、抜群の積載性に加え、堅牢で頑丈なシャシやボディ、商用から乗用まで多様なニーズに答える幅広いラインナップなどが支持され、商用バンの代名詞として、ワールドワイドで高い人気を誇ります。【画像ギ