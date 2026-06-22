親の運転に肝を冷やした経験があるママたちは決して少なくないはずです。道を教えただけで激昂する、車をぶつけた過去があるのに運転歴の長さを自慢する……。親のそんな姿を目の当たりにしてしまったら、背筋が凍るような思いをするのではないでしょうか。『73歳の父の運転が怖すぎます』73歳のお父さんの運転が危なすぎて、恐怖を感じている投稿者さん。元消防士というプライドからか、「何年運転してると思っているんだ！」が口