フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（18＝TOKIOインカラミ）が22日までに自身インスタグラムのストーリーズを更新し、“可愛すぎる”ユニホーム姿を披露した。「千葉ロッテマリーンズさんおめでとうございます」とつづり、プロ野球・ロッテのユニホーム姿でジャンプしているスポニチのカメラマンを撮った写真をアップした。中井は、21日のロッテ―楽天戦（ZOZOマリン）で始球式を行った。