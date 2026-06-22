エンゼルスのマイク・トラウト外野手（34）が今夏のオールスター戦で、前日恒例の本塁打競争への参加を示唆した。21日（日本時間22日）、「USAトゥデイ紙」の名物記者ボブ・ナイチンゲール氏が報じた。ナイチンゲール氏は「マイク・トラウトはこれまで一度もホームランダービーに参加したことがないが、今年のオールスターゲームは彼の故郷であるニュージャージー州ミルビルから車で40分の距離にあるフィラデルフィアで開催さ