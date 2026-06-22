6月22日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、消費税減税について意見を交わした。 インフレ対策になるか極めて奇妙 寺島「衆議院、参議院の予算委員会はきょう、高市総理や閣僚が出席し、内外の諸課題をテーマに集中審議を