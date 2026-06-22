【ポケモンテイルズ「ネギガナイトとピチューの冒険」】 2027年 配信予定 ポケモンは6月22日、ストップモーションアニメ「ポケモンテイルズ『ネギガナイトとピチューの冒険』」のオフィシャルアートを公開した。 本作は、ポケモンとアードマン・アニメーションズがタッグを組んだ新作ストップモーションアニメ。今回のオフィシャルアートで