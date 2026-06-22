【モデルプレス＝2026/06/22】ファミリーマートでは、「FAMIMA CAFE」のフラッペから、果実感を楽しめる新ラインアップ「味わうごほうびフルーツシリーズ」を、2026年6月23日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて順次発売。第一弾の「メロンフラッペ」を皮切りに、6月から8月にかけて約2週間ごとのペースで全5種類が数量限定で登場する。【写真】フルーツの“ごほうび”フラッペ全5種◆人気のフラッペから「味わうごほ