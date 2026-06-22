お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が2026年6月13日、自身のインスタグラムを更新。筋トレの成果を披露した。「大会まであと99日」西野さんは、「大会まであと99日」といい、マッチョなポーズをとったショットを含む2枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真のうち、1枚目には「27歳」と書かれており、体を鍛える前の西野さんがうつっている。2枚目には「34歳」と書かれており、西野さん