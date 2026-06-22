俳優の仲里依紗さんが、2026年6月13日に公式YouTubeチャンネルを更新。田中みな実さんをゲストに迎え、質問コーナーに回答した。若い頃「反対されればされるほど、私はあの人の良さがわかるみたいな」仲さんは動画内で、視聴者から田中さんへの質問を募集し、二人で女子トークを繰り広げた。「ダメな男の見分け方は？」という質問に対し、田中さんは「恋リア（恋愛リアリティーショー）とか観てるとさ、めっちゃわかるの」と前置き