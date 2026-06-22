脳が育つバランスのよい食事を始めるタイミングとは バランスのよい食事で子どもの脳を育てる 子どもの脳は出生前から育ち始める！ *²⁵人間の脳はお母さんのおなかにいるとき、妊娠のごく初期から形づくられ始めるといいます。 出生後も乳幼児期の脳は急激に成長します。 いつの時期の食事も大切なものですが、この乳幼児期は、体はもちろん、脳が著しく成長する時期だということを念頭において日々の食事を