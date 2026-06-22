今流行りのFIREが実現可能な純資産はいくらになるのか？ ＦＩＲＥが実現可能な純資産はいくらか 米国のミレニアル世代の間でブームになった言葉に「ＦＩＲＥ」があります。まず、ミレニアル世代とは、新世紀の２０００年以降に成人を迎えたインターネットを使いこなせるデジタルネイティブ世代の人達のことです。この世代の人達は、旧世代のようにフルタイムで馬車馬のように働く生活や人生には否定的といわれます