街で長く愛されてきた老舗店が、後継者不足や店主の病気によってひっそりと暖簾を下ろす。 そんなニュースを目にする機会が増えました。 実は、伝説の料理マンガ『ザ・シェフ』の第13話「味返し」でも、まさにそんな「老舗の危機」が描かれています。 今回は、社会問題ともリンクする切ない人間ドラマに焦点を当てます。 天才シェフの恩師が営む「風間亭」の危機 主人公・味沢匠が15年ぶりに訪れた港町のレストラ