鉄道の信号機ってどうなっている？鉄道と自動車用の信号のルールは同じなの？ 最大６灯のライトで指示 自動車用の道路と同じく、鉄道の走る線路にも信号機が設置されています。鉄道用の信号機は、自動車用のものと同様に赤色・黄色・緑色の３色が使われていますが、３灯のものだけではなく、２灯から６灯までとかなり種類が豊富です。では、ライトの色や点灯の仕方によってどんな意味があるのでしょうか？赤色と黄色、緑