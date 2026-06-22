USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.675.987.226.42 1MO7.535.666.836.34 3MO8.015.717.086.65 6MO8.445.847.476.97 9MO8.586.007.707.14 1YR8.726.347.977.33 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.367.927.23 1MO7.007.706.90 3MO7.518.006.95 6MO8.138.487