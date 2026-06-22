米イラン進展も値動き限定的、二転三転警戒イスラエル「安全保障ドクトリン変更」 18時間にも及ぶ米イラン協議が終了した。イランのアラグチ外相が「レバノン戦争終結に向けて大きな進展が見られた」と語ったことで、市場には安堵感が広がっている。 今後、仲介国であるカタールとパキスタンが協議内容をまとめた文書を公表する。 トランプ米大統領がイランに爆撃警告や暴言を吐くなどしてイラン側が協議を退席する