完実電気は、ドイツのケーブルメーカー・in-akustik(イン・アクースティック)製品の国内輸入代理店業務を、ユキムから引き継ぐ。6月19日より、対象製品の販売、修理受付、ユーザーサポート業務を開始した。 エントリークラスの製品から販売をスタートし、今後は順次ラインナップを拡充していく予定。取り回しに優れた「Premiumシリーズ」と、ブランドの哲学を体