７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿の最終日が２２日、神奈川・平塚市内で始まった。実戦形式に先立って行われた５０メートル走では、野手３１人中２人が５秒台を計測。１位は中京大・鈴木湧陽内野手（３年＝松商学園）の５秒７８で、２位は明大・岡田啓吾内野手（４年＝前橋育英）で５秒８３だった。トップとなった鈴