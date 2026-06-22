◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦ウルグアイ２―２カボベルデ（２１日、マイアミ競技場）Ｗ杯初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）の４０歳ＧＫボジニャの母・エボラさんが、現地で息子に声援を送った。１次リーグ第２戦で、５大会連続１５度目出場のウルグアイ（同１６位）に２―２で引き分けたカボベルデ。初戦では、強豪スペイン（同２位）と０―０で引き分け。優勝候補のシュート２７本の猛攻をボジニ