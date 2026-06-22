自分や家族に緊急事態が発生した時、命を左右するのが救急医療だ。だが近年、患者を医療機関に搬送するまでの時間が遅くなっている。ジャーナリストの笹井恵里子氏は2019年に救急医療の危機的状況を記した『救急車が来なくなる日医療崩壊と再生への道』（NHK出版新書）を出版したが、その後のコロナ禍では「コロナ患者の受け入れ拒否」が社会問題になった。そして今、救急現場では何が起きているのか。＊＊＊【写真を見る】