日本卓球協会の強化部長・強化本部長などを務めてきた宮崎義仁氏が22日、SNSを通じ、25年間在籍した同協会を退任したことを報告した。宮崎氏は長年に渡り卓球界の発展に寄与。退任発表には感謝の声が続々と寄せられている。宮崎氏は「昨日を持ちまして25年間勤めました日本卓球協会を退任いたしました。これはスポーツ庁が定めた中央競技団体役員10年ルールに基づくものです」と報告。「今後は地域の卓球、障がい者卓球への協