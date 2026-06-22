俳優の星野真里が、8月29日から30日にかけて放送される日本テレビ系『24時間テレビ49―愛は地球を救う―』のチャリティーランナーを務めることが21日、発表された。コロナ禍を経て、2024年からは「目的別募金」が開設されるなど“誰が走るのか”という大きな関心に加えて“何のために走るのか”という点についても注目を集めている。【写真】今年は…星野真里が担当星野は、今年のテーマ「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う