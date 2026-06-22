JAXA（宇宙航空研究開発機構）、タカラトミー、ソニーグループ、同志社大学の共同開発チームは2026年6月18日、小型月着陸実証機「SLIM」に搭載された変形型月面ロボット「LEV-2」、愛称「SORA-Q」による月面実証成果をまとめた論文が、学術誌「Science Robotics」に掲載されたことを発表しました。SORA-Qとは【▲ 変形型月面ロボット「SORA-Q（LEV-2）」。左は変形前、右は変形後の様子（Credit: タカラトミー）】SORA-Qは直径約8c