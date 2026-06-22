東京女子プロレスは21日、名古屋市の中日ホール＆カンファレンスで「TJPWSPRINGTOUR2026〜NEXTDOOR〜inNAGOYA」を開催した。7・18後楽園ホールで白昼夢（渡辺未詩＆辰巳リカ）の持つプリンセスタッグ王座に挑戦することが決まっている享楽共鳴（中島翔子＆ハイパーミサヲ）の中島が改めて“拒否”の姿勢を貫いた。白昼夢は6・7後楽園で瑞希＆高見汐珠を破り初防衛に成功すると、次期挑戦者に享楽共鳴を指名。享楽