「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２１日、横浜スタジアム）阪神が１点リードを守り抜いて３連勝。先発の高橋遥人投手が９回５安打１失点で完投し、開幕から無傷の９連勝を飾った。最大のピンチは２−０の七回だった。先頭・度会の左翼線への安打を処理した左翼・福島が、二塁へ中途半端なバウンドの送球をしてしまう。ベースカバーに入った中野がそらして二塁へ走者が進み、福島に失策が記録された。次打者の蝦名に投手内野安打を