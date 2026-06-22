【週刊ビッグコミックスピリッツ 30号】 6月22日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 30号」を本日6月22日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭グラビアには、「仮面ライダーガヴ」のヒロイン役でブレイクした宮部のぞみさんが登場。 巻頭カラーは「夢なし先生の進路指導」。巻中カラーとして「ぬ