Ｊ．フロントリテイリングが急伸し、年初来高値を更新した。前週末１９日の取引終了後、シンガポールに拠点を置く投資顧問会社３Ｄインベストメント・パートナーズがＪフロントの株式について、新たに５％を超えて保有していることが明らかとなり、思惑視された。同日、関東財務局に提出された大量保有報告書によると、３Ｄインベストメントの保有比率は５．１０％。報告義務発生日は１２日。報告書において