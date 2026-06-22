プロシップが続伸している。この日、新リース会計基準及び関連税制への対応を可能とするＳａａＳ型ソリューション「ＰｒｏＰｌｕｓ＋」が、東洋紡の新リース会計基準対応のシステム基盤として採用されたと発表しており、好材料視されている。ＩＦＲＳ第１６号（リース）対応において、既に１００社を超える豊富な導入実績を有している点や、納入実績のなかで蓄積された知見やノウハウが、システムの標準