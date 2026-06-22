アドウェイズは反発。同社はこの日、子会社アドウェイズ・エナジーを通じて系統用蓄電池事業に参入すると発表した。電力市場における需給調整市場を活用し、蓄電池の効率的な運用を行うことで収益機会の拡大を図るという。具体的なサービス内容や今後の展開については詳細が決まり次第改めて知らせるとした。これが買い手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS