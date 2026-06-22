午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７９７、値下がり銘柄数は７１５、変わらずは４３銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、電気機器、機械など。値下がりで目立つのは空運、鉱業、パルプ・紙など。 出所：MINKABU PRESS