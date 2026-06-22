瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降も雨雲のかかるところがあるでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で27度、津山で26度の予想です。21日よりも2度前後気温が低くなるでしょう。 23日は朝にかけて曇りですが、昼前からは晴れる所もある見込みです。朝の最低気温は岡山で20度、津山で18度、高松で21度でしょう。日中の最高気温は岡山と高松で29度、津山で28度の