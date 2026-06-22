今月２０日から２１日の間に、駐輪場から自転車を盗んだとして、２３歳の男がきょう緊急逮捕されました。 窃盗の疑いで緊急逮捕されたのは、住所不詳、自称会社員の男（２３）です。 警察によりますと、男は今月２０日の午前６時２０分ごろから、翌日午後１１時２８分ごろまでの間、ＪＲ東根駅の駐輪場に停められていた自転車１台（時価５０００円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 警察官が男に職務質問をしたことで発覚し