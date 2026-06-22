山形市によりますと、きょう午前６時ごろ、山形市下椹沢の河川敷でクマ１頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 現場は須川沿いの、反田橋上流右岸にある排雪場の近くということです。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃現場（画像） ■クマ目撃場所（地図） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月22日（月曜）午前6時00分頃大字下椹沢地内の河川敷にてクマ1頭を目撃6月21日（日曜）午前6時00分頃大字山