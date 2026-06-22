元サッカー韓国代表キャプテンでJリーグでも活躍したパク・チソンが、北中米ワールドカップで見せた日本代表の安定した戦いぶりに「羨ましい」と心境を明かした。【関連】「我々は日本の比較対象にもならない」代表OBも嘆く韓国サッカーの現在地韓国ケーブルチャンネルJTBCの解説を務めるパク・チソンは、6月21日（日本時間）にメキシコのエスタディオ・モンテレイで行われた北中米ワールドカップ・グループF第2節の日本対チュニジ