［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ「なぜこの選手がオランダ戦で先発していなかったんだ」チュニジアは日本代表の背番号22に度肝を抜かれはずだ。日本代表が５−０で圧勝を飾った北中米ワールドカップ・グループステージ第２節のチュニジア戦、約２年ぶりの日本代表公式戦先発で格の違いを見せつけたのが、右CBを担った冨安健洋だ。前で出る積極的な守備でマ