【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中条あやみ、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）が、劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）に出演することが決定した。 ■「必ずTOKYO MERが観ているあなたの心を動かします」（ジェシー） 2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER～走る緊急救命室～』。鈴木亮平演じる医師・喜多見幸太は「待っているだけじ