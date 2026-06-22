【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ＝LOVEが、6月20日・21日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて、＝LOVE史上最大規模となる『＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”♡」』公演を開催。当公演のチケットは両日共に完売、2日間合わせて13万2,000人を動員した。 また、6月20日には＝LOVE 9周年コンサート『＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』の開催発表に加え、6月21日には東京ドーム公演『＝LOVE