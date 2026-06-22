22日11時現在の日経平均株価は前週末比1310.70円（1.84％）高の7万2560.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は797、値下がりは715、変わらずは43。 日経平均プラス寄与度トップはフジクラ で、日経平均を201.13円押し上げている。次いでＳＢＧ が145.62円、東エレク が137.78円、ファナック が110.96円、イビデン が104.92円と続く。 マイナス寄与度は25.74円の押し下げでＫＤＤＩ がトップ。以下、太陽誘電 が2