強い台風第7号（メーカラー）の最新情報です。 【画像を見る】台風7号（メーカラー）今後の進路は？ 気象庁によりますと、非常に強い台風第7号がフィリピンの東を西へ進んでいます。「メーカラー」はタイが提案した名前で、「雷の天使」という意味を持っています。今後は勢力を保ちながら沖縄方面へ北上する見込みだということで、今後の進路や最新の情報に十分ご注意ください。 台風7号