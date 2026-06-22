先月書いたＮＢＡ（米プロバスケットボール協会）もシーズン終了を迎え、ニューヨーク・ニックスが優勝を果たしました。実に５３年ぶり。劇的な勝利でニューヨークがすんごいことになってました。もうとにかく、いいプレーオフ、ファイナルだったなあとしみじみ。ニックスすげえ、ファンになっちゃった、グッズとか買っちゃおっかな、なんてことを思ったタイミングで、サッカー・ワールドカップもスタートしていました。スポーツ