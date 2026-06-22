高市早苗首相木原稔官房長官は22日の記者会見で、高市早苗首相が23日に沖縄県を訪れ、沖縄全戦没者追悼式に出席すると発表した。「沖縄の歩んだ筆舌に尽くし難い苦難の歴史を深く心に刻み、平和への発信に取り組むことが重要だ」と述べた。沖縄戦の実相や教訓を次世代に継承していくため、多くの学童が犠牲となった対馬丸事件を後世に伝える取り組みへの支援などを引き続き進める考えを示した。23日は沖縄戦で旧日本軍の組織