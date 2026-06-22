記者会見する金子国交相＝22日午前、国会金子恭之国土交通相は22日の記者会見で、北陸新幹線敦賀（福井県）―新大阪延伸に関するルート8案の費用対効果の新試算は「適当」だと述べた。国交省は東京―新大阪の全区間がつながった際の効果を一体的に評価する手法を新たに採用していた。金子氏はこの手法について、敦賀―新大阪の整備に伴って「北陸新幹線の全線開業が実現するという意義を踏まえた」と説明。道路事業で用いられ